Viruserkrankungen durch Stechmücken auf Vormarsch

Italien am meisten betroffen

Ein weiteres Beispiel für die Viruserkrankungen durch Mücken ist das West-Nil-Virus mit 335 Fällen in acht europäischen Ländern (bis Mitte August, Anm.). 19 Menschen starben daran. Italien ist das mit Abstand am stärksten betroffene Land, gefolgt von Griechenland. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) geht davon aus, dass die Zahl der Infektionen weiter steigen und die Übertragungen ihren Höhepunkt im August oder September erreichen werden.