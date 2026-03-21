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Iran-Krieg

Trump: „Ich will keinen Waffenstillstand“

Außenpolitik
21.03.2026 07:40
US-Präsident Donald Trump (hinten US-Außenminister Marco Rubio) vor dem Weißen Haus
US-Präsident Donald Trump (hinten US-Außenminister Marco Rubio) vor dem Weißen Haus(Bild: EPA/SHAWN THEW / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag vor dem Weißen Haus gesagt, dass er keinen Waffenstillstand mit dem Iran wolle. „Man schließt keinen Waffenstillstand, wenn man die andere Seite buchstäblich auslöscht“, sagte er. Die Vereinigten Staaten stünden auch bereits kurz davor, die eigenen Kriegsziele zu erreichen.

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Dazu zählte er die Zerstörung der Raketenkapazitäten und Verteidigungsindustrie des Irans sowie die Ausschaltung seiner Marine und Luftwaffe samt den Flugabwehrsystemen. Zudem gehe es darum, niemals zuzulassen, dass der Iran auch nur annähernd in den Besitz von Atomwaffen gelange. Ein weiteres Ziel sei der Schutz der Verbündeten im Nahen Osten.

Laut dem „Wall Street Journal“ hat das Pentagon unterdessen drei Kriegsschiffe und 2200 bis 2500 zusätzliche Marinesoldatinnen und Marinesoldaten in den Nahen Osten gesandt. Zudem würden Vorbereitungen für Bodentruppen getroffen. Es sei aber noch unklar, unter welchen Umständen der Präsident den Einsatz genehmigen würde. Nach Informationen des US-Nachrichtenportals „Axios“ erwägt die US-Regierung zudem, die iranische Ölinsel Kharg zu besetzen oder zu blockieren, um den Iran dazu zu bewegen, die Straße von Hormuz wieder freizugeben. Dabei handelt es sich um den weltweit wichtigsten Engpass für Erdöl- und Flüssigerdgas-Exporte. Vor einer Woche hatte das US-Militär Dutzende militärische Ziele dort bombardiert.

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Iran will „vollständiges Ende des Kriegs“
Irans Außenminister Abbas Araqchi sagte in einem Telefonat mit der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo, sein Land habe die Meerenge nicht gesperrt. Man sei bereit, Ländern wie Japan eine sichere Durchfahrt zu gewährleisten, sofern sie sich mit der iranischen Führung abstimmen. Der Iran strebe „keinen Waffenstillstand, sondern ein vollständiges, umfassendes und dauerhaftes Ende des Kriegs“ an. Die USA und Israel greifen den Iran inzwischen seit drei Wochen an. Im Gegenzug attackiert das iranische Militär Israel sowie benachbarte Golfstaaten, die US-Militärstützpunkte haben.

Die israelische Armee teilte mit, in der Nacht auf Samstag neue Angriffe auf den Iran gestartet zu haben. Zuvor seien iranische Raketen auf Israel abgefeuert worden. Auch in Saudi-Arabien wurden Drohnen abgefangen.

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