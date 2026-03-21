Trump: „Ich will keinen Waffenstillstand“

Laut dem „Wall Street Journal“ hat das Pentagon unterdessen drei Kriegsschiffe und 2200 bis 2500 zusätzliche Marinesoldatinnen und Marinesoldaten in den Nahen Osten gesandt. Zudem würden Vorbereitungen für Bodentruppen getroffen. Es sei aber noch unklar, unter welchen Umständen der Präsident den Einsatz genehmigen würde. Nach Informationen des US-Nachrichtenportals „Axios“ erwägt die US-Regierung zudem, die iranische Ölinsel Kharg zu besetzen oder zu blockieren, um den Iran dazu zu bewegen, die Straße von Hormuz wieder freizugeben. Dabei handelt es sich um den weltweit wichtigsten Engpass für Erdöl- und Flüssigerdgas-Exporte. Vor einer Woche hatte das US-Militär Dutzende militärische Ziele dort bombardiert.