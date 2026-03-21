Zustand von neuem Ayatollah gibt weiter Rätsel auf

Kein Beweis für Führerschaft Khameneis

„Axios“ zitierte einen US-Beamten mit den Worten: „Das ist mehr als seltsam. Wir glauben nicht, dass die Iraner sich all diese Mühe gemacht hätten, um einen Toten zum obersten Führer zu ernennen, aber gleichzeitig haben wir keinen Beweis dafür, dass er das Ruder übernommen hat.“