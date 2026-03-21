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Tot oder lebendig?

Zustand von neuem Ayatollah gibt weiter Rätsel auf

Außenpolitik
21.03.2026 18:23
Zustand von Ayatollah gibt weiter Rätsel auf
Zustand von Ayatollah gibt weiter Rätsel auf(Bild: AFP/AHMAD AL-RUBAYE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Lebt er oder ist der neue oberste Führer im Iran schon tot? Dass sich Mojtaba Khamenei seit dem US-israelischen Angriff auf den Iran noch nicht öffentlich gezeigt hat, nährt Spekulationen über seinen Gesundheitszustand, seinen Aufenthaltsort und seine tatsächliche Rolle im Krieg.

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Laut Nachrichtenportal „Axios“ liegen den USA und Israel Geheimdienstinformationen vor, die darauf hindeuten, dass Mojtaba Khamenei noch am Leben sei. Es gebe Hinweise darauf, dass Beamte versuchten, persönliche Treffen mit ihm zu vereinbaren.

Kein Beweis für Führerschaft Khameneis
„Axios“ zitierte einen US-Beamten mit den Worten: „Das ist mehr als seltsam. Wir glauben nicht, dass die Iraner sich all diese Mühe gemacht hätten, um einen Toten zum obersten Führer zu ernennen, aber gleichzeitig haben wir keinen Beweis dafür, dass er das Ruder übernommen hat.“

Verhalten von Revolutionsgarden „merkwürdig“
Das israelische Nachrichtenportal „ynet“ wiederum beruft sich auf einen Sicherheitsbeamten, dem zufolge Khamenei am Leben, aber womöglich verletzt sei. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass er zwar bei Bewusstsein sei, aber nicht öffentlich auftreten könne. Die Revolutionsgarden würden Mitteilungen in seinem Namen verbreiten. „Dort geschieht etwas sehr Merkwürdiges“, so der Beamte.

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Unterdessen erschien auf einem Khamenei zugeschriebenen X‐Account eine neue Botschaft. Darin heißt es, er sei in einem Taxi anonym durch Teheran gefahren, um Gesprächen der Menschen zuzuhören – eine Methode, die er angeblich für aussagekräftiger halte als Umfragen. Beobachter im Iran halten dieses Szenario für wenig glaubwürdig und vermuten, die Revolutionsgarden wollten den neuen Führer bewusst volksnah inszenieren.

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