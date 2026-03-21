A Shocking Accusation
Now Anna’s mother is launching a major counterattack
The mother of the schoolgirl from Vienna’s Favoriten district who fell into the clutches of a brutal youth gang in 2023 has now written a harrowing book about her daughter’s ordeal. “Because finally,” the woman says, “the truth about Anna’s case must come to light.” Krone+ has a sneak peek at the contents.
It is arguably one of the most sensational criminal cases of recent memory. The “Anna Case.” The case of that girl from Vienna’s Favoriten district who, in 2023—at the age of just twelve—fell into the clutches of a youth gang and was then coerced into sexual acts by the gang members for months on end.
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