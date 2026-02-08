Die lange Nacht von Mailand

Manche Menschen finden immer eine Suppe im Haar und empören sich seit Tagen darüber, dass in Cortina d’Ampezzo die Seilbahn, die zum Tofane Alpine Skiing Center fahren soll, nicht rechtzeitig zu den Winterspielen fertig geworden sei. Das ist natürlich blanker Unsinn und fast schon rufschädigend, denn die nachweislich nicht von einem einschlägigen Vorarlberger Unternehmen errichtete Aufstiegshilfe ist sehr wohl fertig. Es fehlen nur die Gondeln, die aber (da gibt es unterschiedliche Aussagen) in den nächsten Tagen oder Wochen geliefert werden sollen. Jetzt werden halt für die etwa 7.000 zu transportierenden Ski-Fans Shuttle-Busse eingesetzt, weswegen in Cortina für zwei, drei Tage die Schule ausfallen soll, damit man genügend fahrbare Untersätze hat. Eine grandiose Strategie, junge Menschen bereits im Schulalter für die weltumspannende olympische Idee zu begeistern.