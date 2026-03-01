WM-Boykott! Jetzt!

Bis dato ist unklar, ob Infantino von seinem Verband überhaupt ein Mandat für diese Aktion hatte oder wie gewohnt im Alleingang vorgeprescht ist; die FIFA äußert sich dazu bezeichnenderweise nicht und ist damit in bester Gesellschaft mit dem weltweit größten nationalen Sportfachverband, dem DFB, dessen Präsident mal wieder schweigt, weil man sich „zu internen Vorgängen innerhalb der FIFA“ (Doppel-sic!) nicht äußern wolle. Was lernen wir daraus? Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die wichtigen Verbände Infantino und damit auch Trump nicht mehr länger in den Allerwertesten kriechen, sondern selbstbewusst und in aller Sachlichkeit mitteilen sollten, dass „das größte Turnier aller Zeiten“, die WM 2026, bitte ohne sie stattfinden möge. Falls es zu diesem längst überfälligen Boykott nicht kommt, wovon leider auszugehen ist, wird das den Weltfußball für alle Zeiten massiv beschädigen.