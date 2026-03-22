Wer landet demnächst am begehrten Festspiel-Thron?

Alles neu bei den Salzburger Festspielen ist das Motto. Nicht nur die Festspielhäuser bekommen einen frischen Anstrich, auch einige Personalien müssen ausgetauscht werden. Die „Krone“ hat sich angeschaut, wer gute Karten für die begehrten Posten hat.
Das Personal-Karussell bei den Salzburger Festspielen dreht sich so schnell, wie noch nie zuvor. Für gleich mehrere Posten müssen neue Gesichter gefunden werden. Darunter: Das Amt des Intendanten, der Festspielpräsidentin und des Schauspielchefs.
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