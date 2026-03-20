Christian Ulmen führte Sex-Telefonate als „Frau“

Noch am selben Tag veröffentlichte Fernandes auf Instagram ein Textkarussell, in dem sie die Vorwürfe ausführlicher schildert. Darin beschreibt sie unter anderem eine Person, die angeblich Fake‑Profile in ihrem Namen erstellt und damit vor allem Männer kontaktiert habe. Diesen seien Nacktfotos und Sexvideos geschickt worden, die den Eindruck erwecken sollten, sie stammten von ihr. „Die Person telefonierte mit den Männern (mit KI-generierter Stimme von mir), irgendwann ging es über in Telefonsex“, schreibt Fernandes, die in dem Text auch den Namen ihres Ex-Mannes nennt.