US-Bürger erwarten großen Bodenkrieg im Iran

US-Regierung erwägt Entsendung Tausender weiterer Soldaten

Die Umfrage erfolgt zeitgleich zu Berichten, wonach die US-Regierung die Entsendung tausender zusätzlicher Soldaten in den Nahen Osten erwägt. Die bisherigen US-Angriffe auf den Iran stoßen bei den Anhängern von Trumps Republikanern auf breite Zustimmung. Bei den Republikanern befürworten 77 Prozent die Angriffe, verglichen mit sechs Prozent der Demokraten. Insgesamt stimmen der Umfrage zufolge 37 Prozent der Amerikaner dem militärischen Vorgehen zu, während 59 Prozent es ablehnen.