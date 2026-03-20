„Feiglinge!“ Trump wütet gegen die NATO-Partner

US-Präsident Donald Trump hat seine europäischen Verbündeten wegen mangelnder Unterstützung im Konflikt mit dem Iran scharf angegriffen. In einem Beitrag auf der Plattform Truth Social bezeichnete er die NATO ohne die USA als „Papiertiger“ und kritisierte, dass die Partner trotz der steigenden Ölpreise nicht bereit seien, die Straße von Hormus zu sichern – ein einfacher militärischer Einsatz, den er für sie als risikolos einschätzt. Er warnte gleichzeitig, dass er sich dieses Verhalten merken werde.