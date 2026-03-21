Parkplatz-Chaos lässt Eltern um die Kinder zittern

Vor einer fast unlösbaren Aufgabe stehen Eltern gleich mehrmals pro Woche im Salzburger Volksgarten. Der Verkehr in Kombination mit den verfügbaren Parkplätzen macht das Abholen der Sprösslinge vom Eishockey-Training zum Spießrutenlauf. Und wenn die Kampfmannschaft am gleichen Tag ein Spiel hat, werden die Parkflächen für die Eltern komplett gesperrt.