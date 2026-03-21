Parkplatz-Chaos lässt Eltern um die Kinder zittern

Kaum Platz, keine Gehwege und unzureichende Beleuchtung: Nach dem Nachwuchstraining in der Salzburger Eisarena wissen viele Eltern nicht mehr, wie sie ihre Kleinen sicher abholen sollen. Schwere Ausrüstung und Aufsichtspflicht machen lange Fußwege quasi unmöglich...
Vor einer fast unlösbaren Aufgabe stehen Eltern gleich mehrmals pro Woche im Salzburger Volksgarten. Der Verkehr in Kombination mit den verfügbaren Parkplätzen macht das Abholen der Sprösslinge vom Eishockey-Training zum Spießrutenlauf. Und wenn die Kampfmannschaft am gleichen Tag ein Spiel hat, werden die Parkflächen für die Eltern komplett gesperrt.
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