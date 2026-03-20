„Auf eigenen Wunsch“: ÖVP verliert Kampagnenchef

Fazekas bleibt im Landtag

Nach nur wenigen Monaten in dieser Funktion wolle sich Fazekas nun beruflich verändern, hieß es aus der ÖVP-Zentrale. Sein Mandat im burgenländischen Landtag werde er jedoch weiter ausüben. Nachfolger als Kampagnenchef gibt es noch keinen, die Position soll aber bald nachbesetzt werden, hieß es.