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Nach wenigen Monaten

„Auf eigenen Wunsch“: ÖVP verliert Kampagnenchef

Innenpolitik
20.03.2026 18:03
Patrik Fazekas (36) übernahm erst im vergangenen Sommer die Funktion des ÖVP-Kampagnenchefs.
Patrik Fazekas (36) übernahm erst im vergangenen Sommer die Funktion des ÖVP-Kampagnenchefs.(Bild: ÖVP Burgenland)
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Von krone.at

Eine wichtige Funktion in der ÖVP-Bundesparteizentrale muss neu besetzt werden. Patrik Fazekas (36) gibt den Posten als Kampagnenchef nach nur wenigen Monaten „auf eigenen Wunsch“ ab, bestätigte die ÖVP am Freitag.

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Der ehemalige Landesgeschäftsführer der ÖVP Burgenland hatte diesen Posten erst im vergangenen Sommer übernommen. Der 36-Jährige hatte die Führung der Abteilung für Kampagnen, Wahlkämpfe und Organisation im Rahmen der Umstrukturierung unter Generalsekretär Nico Marchetti inne.

Fazekas bleibt im Landtag
Nach nur wenigen Monaten in dieser Funktion wolle sich Fazekas nun beruflich verändern, hieß es aus der ÖVP-Zentrale. Sein Mandat im burgenländischen Landtag werde er jedoch weiter ausüben. Nachfolger als Kampagnenchef gibt es noch keinen, die Position soll aber bald nachbesetzt werden, hieß es.

Wie die „Presse“ berichtete, sei dies aber nicht der einzige Abgang innerhalb der ÖVP in diesem Bereich: Auch der stellvertretende Abteilungsleiter für Kampagnen und Organisation, Ex-JVP-Generalsekretär Dominik Berger, hört auf. Er war vor allem für digitale Kampagnen zuständig.

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