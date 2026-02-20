Kanzler in Kritik, aber Plan scheint aufzugehen

Gefeuert wurde auf Stocker aus allen Richtungen – auch weil eine Befragung im Herbst nach Meinung vieler sowohl Geld- wie Zeitvergeudung sei. Umgehend meldeten sich auch noch Blaue wie Rote mit weiteren Ideen für Volksbefragungen. Doch mittlerweile kommen vonseiten der Roten, die einer Wehrdienstverlängerung stets mehr als skeptisch gegenüberstanden, Signale pro Verlängerung, aber contra Befragung. Und selbst der Ex-Grüne und Oberbefehlshaber des Heeres, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, gibt der Verlängerung plötzlich grünes Licht.