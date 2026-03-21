Salzburg: Wo wird bei Gesundheit jetzt eingespart?

„Effizienter? Jederzeit! Aber wir brauchen Geld“

Die Landesregierung musste sich schon zuvor bei einem Sparvorhaben wieder einlenken. Das Struktur- und Gehaltspaket der Landeskliniken (SALK) wurde abgesagt. Es gab Protest – das Paket kehrte zurück. Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) musste den Kopf hinhalten. Dabei dürfte sie hinter den Kulissen gegen die Sparmaßnahmen der Regierung aufgetreten sein. Die Landesrätin ist vor allem eine Befürworterin von Effizienzsteigerung und Nutzung vorhandener Ressourcen. Sie betont deshalb auch immer wieder: „Es gibt viele Schrauben zu drehen, wir müssen genau schauen, wo man sparen kann.“