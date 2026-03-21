Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pflegebonus-Rückkehr

Salzburg: Wo wird bei Gesundheit jetzt eingespart?

Salzburg
21.03.2026 08:00
In den Salzburger Landeskliniken ist die Personaldecke dünn, die Gebäude teils veraltet.
In den Salzburger Landeskliniken ist die Personaldecke dünn, die Gebäude teils veraltet.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Mitarbeiter von Spitälern und Seniorenheimen in Salzburg sind froh: Der Pflegebonus wird doch nicht ausgesetzt. Die Landesregierung hat das Geld zwischenzeitlich aber anderswo eingeplant. Jetzt fehlt es – und beim Sparen tut man sich noch schwerer.

0 Kommentare

Mit der Kehrtwende beim Pflegebonus hat die Landesregierung dem Protest der Bediensteten nachgegeben. Das Aus für die monatliche Zusatzzahlung von rund 160 Euro (brutto) ist vom Tisch. Vorerst. Denn wie es mit den Bundesmitteln nach dem Jahr 2028 aussieht, ist weiter völlig offen.

Im Zuge der Pflegeplattform III wurden zahlreiche Vorschläge erarbeitet, die Verbesserungen im medizinischen und sozialen Bereich bringen sollen. Gespräche mit der Stelle, mit der alles steht und fällt, stehen aus: der Finanzgruppe von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP).

Zitat Icon

Im Gesundheitsbereich kann man noch effizienter werden. Diese Einsparungen dürfen aber nie zulasten von Patienten und Personal gehen.

Daniela Gutschi, (ÖVP) Gesundheitslandesrätin

Bild: Andreas Tröster

Ein hoher zweistelliger Millionenbetrag, den die Pflegebonus-Zahlungen bis zum Ende ausgemacht hätten, fehlt der Landesregierung in ihren Plänen. Wie große Vorhaben ohne weitere Schulden umgesetzt werden sollen, das ist auch deshalb offen. „Derzeit erarbeiten die zuständigen Abteilungen Vorschläge. Im Anschluss an diesen intensiven Prozess wird es politische Gespräche zur weiteren Vorgehensweise geben“, heißt es dazu aus dem Edtstadler-Büro.

„Effizienter? Jederzeit! Aber wir brauchen Geld“
Die Landesregierung musste sich schon zuvor bei einem Sparvorhaben wieder einlenken. Das Struktur- und Gehaltspaket der Landeskliniken (SALK) wurde abgesagt. Es gab Protest – das Paket kehrte zurück. Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) musste den Kopf hinhalten. Dabei dürfte sie hinter den Kulissen gegen die Sparmaßnahmen der Regierung aufgetreten sein. Die Landesrätin ist vor allem eine Befürworterin von Effizienzsteigerung und Nutzung vorhandener Ressourcen. Sie betont deshalb auch immer wieder: „Es gibt viele Schrauben zu drehen, wir müssen genau schauen, wo man sparen kann.“

Lesen Sie auch:
Die Pflegeplattform III lieferte zahlreiche Ideen für Verbesserungen in den Seniorenwohnhäusern ...
Neue Pflegeplattform
KI-Trainer sollen Salzburg bei der Pflege helfen
20.03.2026
Kein Einlenken
Salzburg bleibt bei Abschaffung des Pflegebonus
26.11.2025
Politische Kehrtwende
Pflegebonus bleibt in Salzburg jetzt doch erhalten
19.03.2026

Sabine Gabath, Personalvertreterin in den SALK, fragt sich, wo noch überall gespart werden soll: „Wenn man glaubt, in der Pflege ist Geld versteckt, dann täuscht man sich gewaltig“. Die Personaldecke ist chronisch dünn, mehrere SALK-Gebäude sind am Ende des Lebenszyklus angelangt. Sparen ist fast unmöglich. „Effizienzsteigerung? Jederzeit, nur: wir brauchen dringend auch Geld.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
21.03.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht
105.308 mal gelesen
Christopher Seiler legte eine Drogen-Beichte ab. Die Staatsanwaltschaft könnte den Tatbestand ...
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
103.738 mal gelesen
Symbolbild.
Ausland
Video zeigt brutalen Gondel-Absturz in der Schweiz
100.481 mal gelesen
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1966 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1564 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1014 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf