KI-Trainer sollen Salzburg bei der Pflege helfen

Zu Jahresbeginn startete die Pflegeplattform III. Jetzt liegt ein erster Zwischenbericht vor. So soll unter anderem die Digitalisierung in Salzburgs Seniorenwohnhäusern ausgebaut werden. KI-Trainer sollen Entscheidungshilfen liefern.
Im Jänner startete mit der Pflegeplattform III ein weiterer Versuch der Landesregierung, die zahlreichen Hürden in der Pflege zu meistern. In acht Arbeitsgruppen der Plattform haben 165 Personen aus dem Pflegebereich zahlreiche Vorschläge vorgelegt, die jetzt auf ihre Umsetzbarkeit und Finanzierung geprüft werden.
Unter anderem ist im Bereich der Seniorenwohnhäuser ein Pool an diplomiertem Pflegepersonal geplant, der kurzfristig bei Personalengpässen und anderen Problemen einspringen kann. Damit soll die Zahl der Überweisungen aus den Seniorenheimen in die Krankenhäuser sinken. Im Lungau soll es ein neues Teilzeit-Angebot für die Ausbildung zur Pflegeassistenz geben.
Digitalisierung wird ausgebaut
Für eine bessere Prognose des Bedarfs in den Seniorenwohnhäusern wird die Landesstatistik für eine Prognoserechnung einbezogen. Die Digitalisierung soll in der Dokumentation, bei der Kommunikation, dem Medikamentenmanagement und dem Entlassungsmanagement verstärkt werden. KI-Trainer sollen Pflegekräfte, Betroffene und pflegende Angehörige mit Echtzeitvorschlägen bei fachlichen Entscheidungen unterstützen.
Die Pflege zu Hause soll durch verschiedene Maßnahmen gestärkt werden. „Die Plattform Pflege III hat sich im Unterschied zu ihren Vorgängern verstärkt mit der Pflege in den Seniorenwohnhäusern, der mobilen Pflege und der Pflege zu Hause beschäftigt. Nun werden wir die nächsten Schritte in Richtung der finanziellen Bewertung und schrittweisen Umsetzung der Projekte gehen“, sagt Karl Schwaiger, Pflegebeauftragter des Landes und Leiter der Plattform. Bis zum Jahresende sollen die notwendigen Entscheidungen fallen.
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