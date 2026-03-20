KI-Trainer sollen Salzburg bei der Pflege helfen

Die Pflege zu Hause soll durch verschiedene Maßnahmen gestärkt werden. „Die Plattform Pflege III hat sich im Unterschied zu ihren Vorgängern verstärkt mit der Pflege in den Seniorenwohnhäusern, der mobilen Pflege und der Pflege zu Hause beschäftigt. Nun werden wir die nächsten Schritte in Richtung der finanziellen Bewertung und schrittweisen Umsetzung der Projekte gehen“, sagt Karl Schwaiger, Pflegebeauftragter des Landes und Leiter der Plattform. Bis zum Jahresende sollen die notwendigen Entscheidungen fallen.