Salzburg bleibt bei Abschaffung des Pflegebonus

Die zahlreichen Einsparungen im Landesbudget 2026 haben am Mittwoch zu einer für Salzburg ungewohnt harten und auch persönlichen Debatte geführt. Gegenseitige Lügen-Vorwürfe hallten durch den Sitzungssaal im Chiemseehof. Fakt ist: Die schwarz-blaue Landesregierung hält als einziges Bundesland in Österreich an der Abschaffung des Pflegebonus fest. Dadurch verlieren die wichtigen Pflegekräfte teils bis zu 130 Euro netto im Monat – für viele finanziell schmerzlich. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) merkte an, dass sich auch die Politiker eine Nulllohnrunde verpasst haben, damit auch nicht mehr Geld bekommen. Ein schwacher Trost für die Pflegekräfte, die künftig weniger am Konto haben werden.