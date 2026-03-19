Pflegebonus bleibt in Salzburg jetzt doch erhalten

„Keine Tabus“ wollte man sich im Rahmen der Pflege-Plattform III setzen. Der Arbeitskreis, an dem mehrere Dutzend Personen aus Politik, Verwaltung und Pflege über die Zukunft des Berufs im Bundesland brüten, hat jetzt ein überraschendes Ergebnis hervorgebracht. Der eigentlich bereits abgeschaffte, bis Ende Juni limitierte Pflegebonus wird doch nicht gestrichen. Die knapp 15.000 Pflegekräfte im Land bekommen also weiter rund 160 Euro (brutto) monatlich extra ausbezahlt. Alternative Lösungen wurden geprüft und seien rechtlich nicht umsetzbar, heißt es.