Betrug mit „kranken“ Stars treibt wilde Blüten

Sie glaubte an die große Liebe mit dem Nockis-Star, und dass sie diesem mit der Bezahlung von Behandlungen Gesundheit schenkte. Zum Beweis erhielt sie sogar Fotos aus dem Spitalsbett. Doch es war alles ein Fake. Immer öfter gehören vermeintlich schwer kranke Stars zu solchen Betrugsmaschen ...
Bereits vor zwei Wochen hatte der Nockis-Star eine Vorahnung – allerdings ohne zu ahnen, dass diese kurz darauf Realität werden würde: „An meinem Geburtstag haben wir in Kufstein gespielt – da stand plötzlich eine Frau vor mir, begrüßte mich mit Schatzi und fragte mich, ob sie mich nun endlich das erste Mal richtig küssen dürfe“, berichtet Friedl Würcher der „Kärntner Krone“. Was der glücklich an seine Christiane vergebene Sänger selbstverständlich verneinte.
