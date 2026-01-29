Giftige Chemikalien: PFAS im Alltag vermeiden

PFAS können unserer Gesundheit schaden. Einige stören das hormonelle Gleichgewicht, andere schwächen das Immunsystem oder stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Dennoch stecken sie in viel mehr Alltagsprodukten, als den meisten klar ist: nicht nur in Kleidung, sondern auch in Pfannen, Kosmetik, Verpackungen und vielem mehr.
PFAS finden sich in Fischen, Wildtieren, Vögeln, Bienen – sogar in den Eisbären der Arktis. Sie sind in vielen Produkten, weil sie wasser- und schmutzabweisend wirken und Produkte daher fleckenresistent und fettabweisend machen. Im Gegenzug können gesundheitsgefährliche Chemikalien drin sein.
Überdies werden PFAS von großen Industriebetrieben verwendet, als Pestizide eingesetzt und in Feuerlöschschäumen versprüht. Besonders in der Nähe von Flughäfen haben solche Feuerlöschmittel das Grundwasser verseucht.
Und doch kann man PFAS im Alltag reduzieren. Doch wo begegnen sie uns überall?
Tipp von Greenpeace: Wenn Sie etwas einkaufen, fragen Sie im Geschäft gezielt nach, ob das Produkt PFAS enthält. Ist dem Verkaufspersonal keine Auskunft möglich, können Sie sich direkt an die Zentrale des Unternehmens oder an den Hersteller wenden.
Damit erreichen Sie zwei Ziele zugleich: Sie erhalten Klarheit über das Produkt und signalisieren den Verantwortlichen, dass Konsumenten aufmerksam und kritisch nachfragen. Je mehr Menschen das tun, desto größer wird der Handlungsdruck.
Tipps:
Beim Anbau von Bio-Lebensmitteln sind PFAS-haltige Pestizide verboten – das reduziert die Belastung deutlich.
In Naturkosmetik sind PFAS verboten. Achtung: Die Bezeichnung „wasserfest“ deutet oft auf PFAS hin.
Pappbecher, Burgerboxen und Wegwerfgeschirr sind häufig mit PFAS beschichtet. Mehrweg statt Einweg machen einen Unterschied!
Es geht auch ohne PFAS
Lange wurde so getan, als wären PFAS unvermeidbar – doch es geht auch ohne. In Frankreich etwa sind PFAS in Textilien und Kosmetika verboten. Dänemark hat strengere Grenzwerte bei Lebensmitteln eingeführt. Italienische Gemeinden klagten erfolgreich Chemieunternehmen, die Böden und Trinkwasser verseucht hatten.
Auch in Österreich wächst der Druck: Ärzte warnen vor den gesundheitlichen Auswirkungen, Kommunen fordern ein Verbot. Die EUn arbeitete an einer gemeinsamen Regelung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.