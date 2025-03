Studie zeigt: 91 Prozent befürworten PFAS-Verbot

TFA in allen analysierten Stichproben nachgewiesen

TFA (Trifluoracetat) ist das mit Abstand am häufigsten vorkommende PFAS in der Umwelt. Die Umweltschutzorganisation Global 2000 hat im vergangenen Sommer in einer Untersuchung im österreichischen Leitungwswasser die bis dahin wenig beachtete und kaum erforschte Ewigkeits-Chemikalie TFA in allen analysierten Stichproben nachgewiesen. Anders als für andere PFAS, die bereits im österreichischen Trinkwasser untersucht werden und ab 2026 Grenzwerte erhalten, gibt es für TFA noch keinen Grenzwert.