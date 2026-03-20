Windböe soll Gondel-Absturz verursacht haben

Dadurch sei die Gondel so stark ausgelenkt worden, dass sie mit einem Masten zusammengestoßen sei und vom Seil gerissen wurde. Das sagte Arno Inauen von Garaventa in einer schriftlichen Erklärung. Zum Zeitpunkt des Unfalls hätten starke und böige Winde geherrscht. Die bisherigen Überprüfungen hätten gezeigt, dass sich die Anlage zum Unfallzeitpunkt in einem technisch einwandfreien Zustand befunden habe. Zuvor hatte das Bundesamt für Verkehr mitgeteilt, dass die Seilbahn länger nicht kontrolliert worden sei. Grundsätzlich seien zwar die Seilbahnunternehmen für die Sicherheit des Betriebs zuständig, das Bundesamt überwache jedoch zusätzlich „risikoorientiert und stichprobenartig“. Mindestens alle fünf Jahre werden unter anderem die Prozesse und Organisation kontrolliert.