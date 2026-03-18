Gondel in Schweizer Skigebiet abgestürzt

Die Online-Ausgabe der Tageszeitung „Blick“ veröffentlichte das Video eines Lesers. Darin soll die betroffene Gondel zu sehen sein, wie sie einen schneebedeckten Hang hinabstürzt (siehe X-Posting unten). Dem Vernehmen nach soll es in dem Gebiet zum Zeitpunkt des Unglücks sehr windig gewesen sein. Daneben gibt es Aufnahmen von der abgestürzten Gondel und einem Notarztteam, welches offensichtlich die verletzte Person reanimiert.