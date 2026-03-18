Großeinsatz
Gondel in Schweizer Skigebiet abgestürzt
Im Schweizer Skigebiet Engelberg-Titlis (Kanton Obwalden) ist eine Gondel abgestürzt. Augenzeugenvideos verbreiten sich derzeit über die sozialen Medien. Mindestens eine Person soll verletzt worden sein.
Die Polizei sei vor Ort. Sie bestätigte einen Unfall, ohne Einzelheiten zu nennen. Das Gebiet sei abgelegen, hieß es, man müsse sich einen Überblick verschaffen. Für 15 Uhr wurde eine Pressekonferenz zum Unglück angekündigt.
Die Online-Ausgabe der Tageszeitung „Blick“ veröffentlichte das Video eines Lesers. Darin soll die betroffene Gondel zu sehen sein, wie sie einen schneebedeckten Hang hinabstürzt (siehe X-Posting unten). Dem Vernehmen nach soll es in dem Gebiet zum Zeitpunkt des Unglücks sehr windig gewesen sein. Daneben gibt es Aufnahmen von der abgestürzten Gondel und einem Notarztteam, welches offensichtlich die verletzte Person reanimiert.
Das Skigebiet Engelberg liegt südlich des Vierwaldstättersees auf knapp 3000 Metern. Die Talstation Engelberg liegt auf gut 1000 Metern.
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