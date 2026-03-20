OECD empfiehlt Einschnitte bei Familienleistungen

Österreichs Wirtschaftsprognose angehoben

Erst am Donnerstag gab es allerdings seitens der OECD auch Lob für die Bemühungen des rot-weiß-roten Finanzministers und seiner Kollegen aus anderen Ressorts. Das Wirtschaftswachstum wurde auf 1,1 Prozent erhöht. Im Dezember hatte sie noch 0,9 Prozent prognostiziert. Für 2027 rechnet die Organisation mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent in Österreich. Die Teuerung soll heuer 2,5 Prozent betragen, im Folgejahr dann auf 2,2 Prozent sinken. Die Arbeitslosenquote soll in beiden Jahren im Schnitt bei 5,4 Prozent liegen. Das Budgetdefizit soll weiter sinken auf 4,2 Prozent heuer und vier Prozent 2027. Allerdings werden bei diesen Zahlen die Verwerfungen durch den aktuell tobenden Iran-Krieg noch nicht berücksichtigt.