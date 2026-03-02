Anzahl der Arbeitslosen ist erneut gestiegen

Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Februar um 0,2 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent. AMS-Chef Johannes Kopf ortet darin bereits Signale der Entspannung: „Obwohl die Zahl der beim AMS als arbeitslos oder in Schulung gemeldeten Personen (...) steigt, zeigen sich in manchen Bereichen bereits klare Anzeichen der prognostizierten Erholung: In Oberösterreich und Kärnten sinkt die Arbeitslosigkeit, zugleich nimmt der Zugang an offenen Stellen erfreulicherweise wieder zu“, wurde er in der Mitteilung zitiert.