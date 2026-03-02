Anzahl der Arbeitslosen ist erneut gestiegen

Auch im Februar hat sich die Lage am Arbeitsmarkt nicht entspannt – der Anstieg der Arbeitslosigkeit hat sich aber zumindest etwas eingebremst. Ende des Monats waren 436.160 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, um 1,4 Prozent bzw. 6220 Personen mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS).
Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Februar um 0,2 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent. AMS-Chef Johannes Kopf ortet darin bereits Signale der Entspannung: „Obwohl die Zahl der beim AMS als arbeitslos oder in Schulung gemeldeten Personen (...) steigt, zeigen sich in manchen Bereichen bereits klare Anzeichen der prognostizierten Erholung: In Oberösterreich und Kärnten sinkt die Arbeitslosigkeit, zugleich nimmt der Zugang an offenen Stellen erfreulicherweise wieder zu“, wurde er in der Mitteilung zitiert.
Konflikt im Nahen Osten könnte Lage verschärfen
Mit Sorge blickt Kopf allerdings auf die Situation im Nahen Osten: „Dieser Konflikt könnte, neben all dem menschlichen Leid, auch unsere wirtschaftliche Erholung spürbar belasten.“
