Keine Verbesserung

Anzahl der Arbeitslosen ist erneut gestiegen

Wirtschaft
02.03.2026 09:56
(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auch im Februar hat sich die Lage am Arbeitsmarkt nicht entspannt – der Anstieg der Arbeitslosigkeit hat sich aber zumindest etwas eingebremst. Ende des Monats waren 436.160 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, um 1,4 Prozent bzw. 6220 Personen mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS).

Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Februar um 0,2 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent. AMS-Chef Johannes Kopf ortet darin bereits Signale der Entspannung: „Obwohl die Zahl der beim AMS als arbeitslos oder in Schulung gemeldeten Personen (...) steigt, zeigen sich in manchen Bereichen bereits klare Anzeichen der prognostizierten Erholung: In Oberösterreich und Kärnten sinkt die Arbeitslosigkeit, zugleich nimmt der Zugang an offenen Stellen erfreulicherweise wieder zu“, wurde er in der Mitteilung zitiert.

Lesen Sie auch:
Die Pläne der Regierung für die „Fachkräftestrategie“ stoßen auf Widerstand der Gewerkschaft.
„Verrat an der Jugend“
Streit um Öffnung des Arbeitsmarktes für Ausländer
25.02.2026
Ruf nach mehr Strenge
So oft sperrte AMS im Vorjahr das Arbeitslosengeld
10.02.2026

Konflikt im Nahen Osten könnte Lage verschärfen
Mit Sorge blickt Kopf allerdings auf die Situation im Nahen Osten: „Dieser Konflikt könnte, neben all dem menschlichen Leid, auch unsere wirtschaftliche Erholung spürbar belasten.“

Wirtschaft
02.03.2026 09:56
US-Jets abgeschossen: Kuwait gibt „Fehler" zu
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktienmärkte auf Talfahrt – Öl und Gas wird teuer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
416.069 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
396.836 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen"
130.989 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
4028 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3865 mal kommentiert
Außenpolitik
US-Jets in Kuwait abgestürzt + „Keine Verhandlung"
889 mal kommentiert
Reset Gruppe
Pongauer Reinigungsfirma geriet in Schieflage
Eskalation in Nahost
Aktienmärkte auf Talfahrt – Öl und Gas wird teuer
Keine Verbesserung
Anzahl der Arbeitslosen ist erneut gestiegen
Trotz Gewinnrückgang
Flughafen Wien: Höhe der Dividende soll bleiben
Krone Plus Logo
Neue AMS-Chefin:
„Das Wichtigste ist und bleibt eine Ausbildung“
