Geht‘s bergauf? OECD hebt BIP-Prognose leicht an

Folgen des Iran-Kriegs nicht berücksichtigt

Ein riesiger Unsicherheitsfaktor bleiben jedoch die Folgen des Iran-Kriegs. Bleibt die Straße von Hormus länger gesperrt und steigt dadurch der Öl- und Gaspreis weiter an, wirkt sich das in Folge auf viele Branchen aus – und treibt am Ende des Tages die Inflation erneut an. Im vorliegenden Länderbericht ist der Konflikt noch nicht berücksichtigt.