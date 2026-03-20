Zweiter Fall Anna (12): Alle Burschen straffrei

Mehrere jener Burschen aus Wien-Favoriten, die 2025 im Fall Anna freigesprochen wurden, standen erneut unter Verdacht, ein unmündiges Mädchen (12) missbraucht zu haben. Weil die Staatsanwaltschaft Wien keine Verurteilungswahrscheinlichkeit sieht, wurde die Causa jetzt ad acta gelegt – und zwar gegen sämtliche Beschuldigte.
Es war ein Paukenschlag, der am Tag nach den umstrittenen Freisprüchen im Fall Anna (12) publik wurde: Die StA Wien bestätigte, dass gegen mehrere der zehn beschuldigten Burschen, die straffrei das Gericht verlassen haben, ermittelt wird: Wieder ging es um Sexualdelikte im Jahr 2023, erneut war das Opfer ein zwölfjähriges Mädchen – die „Krone“ berichtete.
Die Chatnachrichten, die einer der Burschen, der mittlerweile wegen eines anderen Delikts in Haft sitzt und auf einen Raubprozess wartet, der zwölfjährigen Lily (Name geändert) geschrieben haben soll, waren verstörend. Etwa: „Willst unbedingt in einer Mülltonne tot aufgefunden werden, in kleinen Stücken?“
Von Missbrauch bis Körperverletzung
Gegen den 17-Jährigen wurde wegen des Verdachts auf fortgesetzte Gewaltausübung und gefährliche Drohung ermittelt. Gegen andere Burschen auch wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs Unmündiger und Körperverletzung. Seit dieser Woche steht fest: Die Ermittlungen gegen den Mandanten von Anwalt Mirsad Musliu wurden eingestellt.
Und nicht nur die gegen ihn. Wie StA-Sprecherin Nina Bussek bestätigt, wird in der Jugendstrafsache gegen keinen der Beschuldigten weiter ermittelt.
„Die Einstellung erfolgt aus Beweisgründen, da ein strafrechtlich relevantes Verhalten den einzelnen Beschuldigten anhand der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens nicht nachzuweisen war bzw. eine Verurteilungswahrscheinlichkeit nicht besteht“, heißt es in der Verständigung, die den Parteien zugestellt wurde.
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