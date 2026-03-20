Zweiter Fall Anna (12): Alle Burschen straffrei

Es war ein Paukenschlag, der am Tag nach den umstrittenen Freisprüchen im Fall Anna (12) publik wurde: Die StA Wien bestätigte, dass gegen mehrere der zehn beschuldigten Burschen, die straffrei das Gericht verlassen haben, ermittelt wird: Wieder ging es um Sexualdelikte im Jahr 2023, erneut war das Opfer ein zwölfjähriges Mädchen – die „Krone“ berichtete.