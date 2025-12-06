Gletscher: Das leise Sterben der weißen Riesen

Österreich: Wo die Geschichte des Eises endet

Auch bei uns wird das junge 21. Jahrhundert in die Klima-Geschichte eingehen – als das Jahrhundert, in dem die Gletscher verschwanden. Das Naturhistorische Museum Wien widmet dem dramatischen Wandel bis zum 10. Jänner eine neue Ausstellung: „Alpengletscher im Wandel“. Der Fotograf Jürgen Merz hat dafür Hunderte historische Standorte wieder aufgesucht, exakt jene Aussichtspunkte, an denen Fotografen vor 150 Jahren prunkvolle Eisströme ablichteten. Heute steht er dort – und findet blanken Fels, rutschige Schutthalden, manchmal einen kleinen Tümpel. Das „ewige Eis“: zu Wasser geworden, davongeflossen. Die Gegenüberstellungen seiner Bilder wirken wie Ohrfeigen. Nicht belehrend. Nicht moralisch. Sondern erschütternd ehrlich.