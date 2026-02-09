Gletscher können „zu Tode geliebt“ werden

Seit dem 18. Jahrhundert ziehen Gletscher Urlauber an. Doch die durch den Klimawandel beschleunigte Gletscherschmelze hat das touristische Interesse in den letzten Jahren stark ansteigen lassen. „Das Bewusstsein für den Klimawandel hat Gletscher als Touristenattraktion in einem Ausmaß befördert, wie es Jahrhunderte des Tourismus nie getan haben“, schreibt ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Lausanne (Unil) in einem am Montag veröffentlichten Kommentar in der Fachzeitschrift „Nature Climate Change“. Die Wissenschaftler warnen darin davor, dass die Gletscherlandschaften von Touristen „zu Tode geliebt“ werden könnten, die dann einfach zum nächsten angesagten Reiseziel weiterziehen, sobald die Gletscher verschwunden sind.

Mehr als 14 Millionen Menschen besuchen jährlich die zehn bekanntesten Gletscherstandorte. Der Begriff „Last-Chance-Tourism“ benennt dieses Verhalten, das laut den Forschenden von Alaska bis in die Alpen zu beobachten ist: Man will das Eis „noch einmal“ sehen, bevor es verschwindet. Touristische Anbieter reagieren laut den Forschenden darauf, indem sie das Narrativ erweitern: Wo früher vor allem die Schönheit der Gletscher im Zentrum stand, treten heute Information und Bildung stärker hinzu. So stehen vor vielen Gletschern etwa Tafeln, die ihren Rückzug quantifizieren.