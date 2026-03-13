Salzburger Gletscher zogen sich massiv zurück

Der Gletscherbericht des Alpenvereins zeigt: Zwei Eisriesen im Bundesland verloren in nur zwölf Monaten rund 100 Meter an Länge. Auch einer von nur zwei stationären Gletschern befindet sich in Salzburg ...
Der Rückzug der Alpengletscher beschleunigt sich immer weiter. Das ist das Fazit des neuen Gletscherberichts des Alpenvereins. Für Salzburg zeigt die Auswertung, dass sich die Eismassen im Bundesland rapide zurückziehen. Zwei der drei Gletscher Österreichs mit dem größten Rückzug von Oktober 2024 bis September 2025 liegen in Salzburg.
Das Stubacher Sonnblickkees oberhalb der Rudolfshütte verlor in nur zwölf Monaten 103,9 Meter an Länge. Nicht viel weniger war es beim Krimmler Kees am Ende des Krimmler Achentals. Dort ging die Länge in einem Jahr um 90,3 Meter zurück.
Nur zwei der 96 vermessenen Gletscher veränderten ihre Länge kaum und gelten als stationär. Einer davon liegt ebenfalls in Salzburg: Es ist das Kleineiserkees im Stubachtal. Das liege aber an lokalen Besonderheiten, etwa zufällig längerem Abschmelzschutz durch alten Lawinenschnee, heißt es vom Alpenverein.
