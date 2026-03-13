Salzburger Gletscher zogen sich massiv zurück

Der Rückzug der Alpengletscher beschleunigt sich immer weiter. Das ist das Fazit des neuen Gletscherberichts des Alpenvereins. Für Salzburg zeigt die Auswertung, dass sich die Eismassen im Bundesland rapide zurückziehen. Zwei der drei Gletscher Österreichs mit dem größten Rückzug von Oktober 2024 bis September 2025 liegen in Salzburg.