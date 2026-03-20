Energieagentur empfiehlt Homeoffice gegen Ölkrise

Teurere Gas-und Ölpreise auch nach Krieg?

Die Ölproduktion könne nach dem Ende des Kriegs wohl innerhalb von ein bis zwei Monaten wieder richtig anlaufen, sagte jetzt Energieberater Johannes Benigni. Das sei überbrückbar, aber die Preise würden wohl nicht so schnell auf das vorherige Niveau zurückgehen. Auch die Gaspreise werden seiner Einschätzung nach nach dem Krieg auf höherem Niveau als zuvor bleiben. „Im Gasbereich werden uns auch nachhaltig ungefähr 17 bis 20 Prozent des Gases aus dem Land für die nächsten drei bis fünf Jahre fehlen. Das heißt, die Gaspreise werden auch nicht so entspannt sein, wenn der Krieg vorbei ist“, sagte er im Ö1-„Morgenjournal“. Vor Kriegsbeginn seien Flüssiggas-Kapazitäten in Katar aufgebaut worden, die dem Markt nun nicht zugeführt werden könnten. Auch Europa sei stark von dem Energieträger aus dem Golfstaat abhängig, das Befüllen der Gasspeicher in Österreich werde teurer.