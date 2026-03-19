„Überraschung“: Trump brüskiert Japans Premier

US-Präsident Donald Trump hat die japanische Premierministerin Sanae Takaichi mit einem historischen Vergleich zu Pearl Harbor offenbar in Schockstarre versetzt.
Bei ihrem Besuch im Weißen Haus sprach Trump darüber, dass die USA beim Angriff auf den Iran das Überraschungsmoment genutzt hätten. „Wer kennt sich mit Überraschungen besser aus als Japan?“, fragte Trump und sorgte für Gelächter und Raunen im Raum.
„Warum haben sie mir nichts über Pearl Harbor gesagt?“, schoss Trump an die Japaner gerichtet dann auch noch nach. Er glaube, Japan setze noch viel stärker auf Überraschungen als die USA ...
Japans Regierungschefin Takaichi richtete sich daraufhin sichtlich angespannt in ihrem Sessel auf und blickte in die Richtung ihrer Delegation. Sie kommentierte die Sager ihres Gegenübers aber nicht.
Angriff auf Pearl Harbor
Japan hatte am 7. Dezember 1941 den US-Stützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii bombardiert. Bei dem Überraschungsangriff starben mehr als 2400 Menschen. Die USA traten daraufhin in den Zweiten Weltkrieg ein.
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