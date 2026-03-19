Neuerlich Plus bei Nächtigungen

Auch die Zahlen bleiben stabil: 2025 wurden in der Destination Linz rund 1,13 Millionen Nächtigungen gezählt – ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr. Die wichtigsten Herkunftsmärkte sind weiterhin Österreich und Deutschland, gefolgt von Italien und Polen. Künftig soll die Entwicklung stärker über Aufenthaltsqualität, Wertschöpfung und Akzeptanz bewertet werden – und weniger nur über Nächtigungszahlen. Mit Blick auf die touristische Infrastruktur sieht Schnurpfeil weniger Bedarf im Luxussegment: „Wir brauchen mit Sicherheit kein Fünf-Stern-Haus, dafür würde ich mir aber mehr Hostel oder Jugendunterkünfte wünschen.“