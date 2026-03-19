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Tourismus-Bilanz

„Wir brauchen mit Sicherheit kein Fünf-Stern-Haus“

Oberösterreich
19.03.2026 17:00
Linz Tourismus-Geschäftsführerin Marie-Louise Schnurpfeil und Aufsichtsrats-Boss Dieter ...
Linz Tourismus-Geschäftsführerin Marie-Louise Schnurpfeil und Aufsichtsrats-Boss Dieter Recknagl.(Bild: Linz Tourismus)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Mit der Kampagne „Take a risk, visit Linz“ hat der Linz Tourismus bewusst auf einen unkonventionellen Zugang gesetzt – und damit für Aufmerksamkeit und Diskussionen gesorgt. Ein Jahr später fällt die Bilanz stabil aus, gleichzeitig verschieben sich aber auch die künftigen Ziele.

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Ein Jahr nach dem Start der neuen Marke „Take a risk, visit Linz“ zieht der Linz Tourismus Bilanz – und sieht sich in der strategischen Neuausrichtung bestätigt. Die Kampagne, die bewusst auf einen unkonventionellen Zugang setzt, habe sich laut Geschäftsführung in der Wahrnehmung bei Gästen und in der Stadt etabliert. „Der Ansatz ist mutig, aber echt und nicht gekünstelt“, sagt Geschäftsführerin Marie-Louise Schnurpfeil.

Neuerlich Plus bei Nächtigungen
Auch die Zahlen bleiben stabil: 2025 wurden in der Destination Linz rund 1,13 Millionen Nächtigungen gezählt – ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr. Die wichtigsten Herkunftsmärkte sind weiterhin Österreich und Deutschland, gefolgt von Italien und Polen. Künftig soll die Entwicklung stärker über Aufenthaltsqualität, Wertschöpfung und Akzeptanz bewertet werden – und weniger nur über Nächtigungszahlen. Mit Blick auf die touristische Infrastruktur sieht Schnurpfeil weniger Bedarf im Luxussegment: „Wir brauchen mit Sicherheit kein Fünf-Stern-Haus, dafür würde ich mir aber mehr Hostel oder Jugendunterkünfte wünschen.“

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Digitaler Gästeberater kommt
Ein zentraler Baustein der Neuausrichtung ist auch die umgebaute Tourist Information am Hauptplatz. Sie verzeichnete 2025 mehr als 38.000 Besucher. Neben klassischen Beratungen setzt man dort zunehmend auf zusätzliche Angebote. Parallel dazu treibt man die Digitalisierung voran: Im Alten Rathaus soll ab Herbst ein digitaler Gästeberater installiert werden, der Besuchern auch außerhalb der Öffnungszeiten Infos und personalisierte Empfehlungen bietet. 

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