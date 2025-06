Linzer Werbevideo ist diesmal ein Katastrophenfilm

Linzer Originale zu sehen

Die Regisseure greifen aber auch auf Altbewährtes zurück. Erneut sind auch Linzer Originale in den Hauptrollen zu sehen. Ein Würstelstandbesitzer meint etwa: „No risk, no fun“, bevor sich sein Schädel spaltet, ein Alien hervortritt und meint: „Wer nix riskiert, der verliert.“ Einen Kurz-Auftritt in den Visualisierungen von Christian Steininger hat auch eine Figur, die US-Präsident Donald Trump gleicht. Sie taucht aus einem Apfelhaufen hervor und fliegt von dort direkt in einen Mülltransporter.