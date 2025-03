Linz geht mit neuem Markenauftritt volles Risiko

Ein Bestandteil davon ist etwa das Zukunftsbild „4020 in 2040“ – die Idee dahinter ist einfach: Linz wagt einen Blick in die Zukunft. Um die Vision greifbar zu machen, gibt es eine Zeitkapsel mit einem fiktiven Tagebuch der Bürgermeisterin aus dem Jahr 2040. Dieses Tagebuch erzählt, wie Linz in der Zukunft aussehen könnte – und zwar nicht düster oder unrealistisch, sondern positiv und machbar. Die Stadt will sich weiterentwickeln, mit neuen Ideen und gemeinsamer Zusammenarbeit. Die Vision dient als Wegweiser, an dem sich die Strategie orientiert.