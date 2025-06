Der explodierenden XXL-Käsekrainer auf der Spur

„Die Älteren schütteln zumeist den Kopf“

Alle seien freundlich gewesen, der Dreh habe fast einen ganzen Tag in Anspruch genommen. „Was dann am Ende im Video zu sehen ist, hat mir natürlich keiner verraten“, lacht Lepschi. Denn auch bei ihr am Würstelstand gehen die Meinungen auseinander. „Die Jüngeren finden es lustig und cool, die Älteren schütteln zumeist den Kopf – so etwa auch meine Mama, die, nachdem sie es gesehen hatte, meinte: ,Was ist denn das für ein Blödsinn?’“ Selbst findet sie das Video gut: „Es soll für Gesprächsstoff sorgen, und das tut es.“ Dass Touristenströme wohl ausbleiben, sieht Lepschi nicht so eng. Ihre Käsekrainer (auch als Chili-Version) ist ohnehin ein Renner.