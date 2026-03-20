Für WAC-Coach Atalan heißt es: Siegen oder fliegen

„Hätte Jessic öfter gespielt, würden wir anders dastehen“

Nach seiner Einwechslung beim GAK brachte der Stürmer Wucht und Körperlichkeit ins Spiel, zeigte, dass er – nach überstandenem Muskelfasereinriss – auf Sicht die Torflaute beheben könnte. „Ich bin voll fit, werde von Woche zu Woche stärker. Und ich bin dankbar für jede Einsatz-Minute. Nur schade, dass es in Graz noch nicht zu einem Treffer gereicht hat. Ich weiß, ich hätte ein Tor machen können.“ Atalan, der die Frankfurt-Leihgabe am Samstag wohl von Start weg bringen wird, betont: „Hätte Jessic schon öfter gespielt, würden wir anders dastehen.“