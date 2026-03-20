„Mit einigen Sachen hatte ich so nicht gerechnet“

Und die werden beide – wie im Training – mit Nummern um die 40 an den Start gehen. Das gilt auch für Emily Schöpf. Die Tschaggunersin war am Mittwoch Neunte geworden und fuhr gestern auf Rang sieben, 1,18 Sekunden hinter Cutler. Doch anders als ihre Ländle-Landsfrau Vanessa Nußbaumer, die zumindest noch theoretische Chancen auf einen Top-3-Platz in der EC-Abfahrtswertung hat, ist die Abfahrt für die Montafonerin allerdings eher das Aufwärmprogramm für den Super-G am Samstag.