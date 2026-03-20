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ÖSV-Abfahrerin gesteht

„Mit einigen Sachen hatte ich so nicht gerechnet“

Vorarlberg
20.03.2026 05:55
Speedspezialistin Emily Schöpf feierte in diesem Winter nach ihrem Kreuzbandriss ein Comeback.
Speedspezialistin Emily Schöpf feierte in diesem Winter nach ihrem Kreuzbandriss ein Comeback.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Eines ist klar: Wenn heute das Europacup-Speedfinale in Saalbach mit der Damen-Abfahrt eröffnet wird, dauert es sehr lange, bis feststeht, wer am Ende vom Siegerpodest lachen darf. Der Grund: Wie schon im ersten Training war auch im gestrigen zweiten Probelauf US-Girl Haley Cutler vor der Kärntnerin Nadine Fest die Schnellste.

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Und die werden beide – wie im Training – mit Nummern um die 40 an den Start gehen. Das gilt auch für Emily Schöpf. Die Tschaggunersin war am Mittwoch Neunte geworden und fuhr gestern auf Rang sieben, 1,18 Sekunden hinter Cutler. Doch anders als ihre Ländle-Landsfrau Vanessa Nußbaumer, die zumindest noch theoretische Chancen auf einen Top-3-Platz in der EC-Abfahrtswertung hat, ist die Abfahrt für die Montafonerin allerdings eher das Aufwärmprogramm für den Super-G am Samstag.

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Keine Rechenspiele für „Emy“
Denn da liegt sie in der Gesamtwertung auf Rang zwei und damit auf Kurs Richtung eines Fixtickets für die Weltcupsaison 2026/27. Das gibt es für die Top-3 und um das klarzumachen, reicht der Polizeisportlerin bereits Rang sieben. „Ich bin keine Rechnerin“, gesteht die Atomic-Pilotin. „Wenn du das so im Kopf hast, geht das meistens schief. Ich möchte einfach nur gut Skifahren, der Rest kommt von allein.“

Schwieriger Comeback-Winter
Für die 25-Jährige wäre der Fixplatz ein versöhnlicher Abschluss einer Saison, die nicht immer einfach war. „Es sind viele Sachen gekommen, mit denen ich so nicht gerechnet hatte“, verrät „Emy“, die von einer einjährigen Zwangspause nach einem Kreuzbandriss zurückgekommen war. „Ich habe diesen Winter wieder viel gelernt und Dinge erlebt an denen ich menschlich und sportlich gewachsen bin.“

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