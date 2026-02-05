Große Erleichterung bei Premierensiegerin Schöpf

Fixticket in Griffweite

Nach ihrem insgesamt vierten Sieg in einem Europacup-Rennen – die drei anderen hatte die Polizeisportlerin in der Abfahrt gefeiert – hält Schöpf in der Super-G-Wertung bei 254 Punkten und kletterte damit vor dem Saisonfinale am 21. März in Saalbach von Position fünf auf zwei. Damit hätte die Atomic-Pilotin, die sich im Winter 2023/24 bereits zur Siegerin der Abfahrtswertung im Europacup krönen konnte, aktuell ein fixes Weltcup-Ticket für die kommende Saison in der Tasche. „Ich bin aber keine, die da groß herumrechnet, kenne nicht mal den Punkteschlüssel im Detail“, erklärt „Rauch-Racerin“ Schöpf. „Aber wenn ich in Saalbach nochmals so ein Skifahren zeigen kann, wie hier im Sarntal, müsste wahrscheinlich schon viel zusammenkommen, dass es nicht klappt.“