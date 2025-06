ÖSV-Dame mit emotionalem Ski-Comeback in Sölden

Exakt 261 Tage nach dem sich ÖSV-Speedspezialistin Emily Schöpf am vorletzten Tag des Südamerika-Trainingslagers in Chile bei einem scheinbar harmlosen Vorfall – sie rutschte auf der Kante weg – das Kreuzband im linken Knie gerissen hatte, stand die 25-jährige Vorarlbergerin am Dienstag erstmals wieder auf Alpin-Skiern.