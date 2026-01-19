Schöpf schreibt in Tarvis Ländle-Sportgeschichte

Gemischte Gefühle

Für Schöpf selbst war es nach ihrem Kreuzbandriss im Herbst 2024 eine große Erleichterung. „Es war keine leichte Zeit und umso größer ist die Freude, dass jetzt endlich geklappt hat“, sagte die „Rauch-Racerin“, die sich am Sonntag in Tarvis allerdings über ihren Ausfall im Super-G, nach einem Sprung kurz vor dem Ziel, ärgerte. „Das war unnötig“ Viel Zeit zum Ärgern bleibt ihr aber nicht – bereits heute und morgen ist sie wie auch Emma Amann, Vanessa Nußbaumer und Leonie Zegg bei den Europacup-Super-Gs am Rendl in St. Anton am Arlberg im Einsatz.