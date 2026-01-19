Schöpf schreibt in Tarvis Ländle-Sportgeschichte

Am Sonntag war der Ärger bei Emily Schöpf nach ihrem Ausfall im Weltcup-Super-G groß. Doch am Tag zuvor durfte sich sich die 25-jährige Vorarlberger noch so richtig über Rang 25 freuen. Ein Ergebnis, mit dem sie sich auch einen Platz in den Vorarlberger Skichroniken sichern konnte.
Als die Tschaggunserin Emily Schöpf am Samstag bei der Weltcupabfahrt in Tarvis auf Rang 25 raste, schrieb die Atomic-Pilotin ein Stück Ländle-Sportgeschichte: Die 25-jährige Polizeisportlerin war nach Katharina Liensberger, Victoria Olivier, Magdalena Egger, Nina Ortlieb, Ariane Rädler und Leonie Zegg die bereits siebente Vorarlbergerin, die in dieser Saison in die Weltcuppunkte fahren konnte. So viele verschiedene Ländle-Damen in den Punkten – das gab es noch nie zuvor.
Gemischte Gefühle
Für Schöpf selbst war es nach ihrem Kreuzbandriss im Herbst 2024 eine große Erleichterung. „Es war keine leichte Zeit und umso größer ist die Freude, dass jetzt endlich geklappt hat“, sagte die „Rauch-Racerin“, die sich am Sonntag in Tarvis allerdings über ihren Ausfall im Super-G, nach einem Sprung kurz vor dem Ziel, ärgerte. „Das war unnötig“ Viel Zeit zum Ärgern bleibt ihr aber nicht – bereits heute und morgen ist sie wie auch Emma Amann, Vanessa Nußbaumer und Leonie Zegg bei den Europacup-Super-Gs am Rendl in St. Anton am Arlberg im Einsatz.
Debüt für Leitner am Rendl
Dort wird es auch die Europacup-Premiere einer jungen Vorarlbergerin geben: Die 18-jährige Franziska Leitner vom SC Schröcken darf sich erstmals in der zweithöchsten Ski-Liga beweisen.
