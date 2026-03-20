Silvia Schneider: „Musik kennt keine Grenzen“

„Kultur ist eine Brücke – und Musik ihre schönste Form“

Dass das Treffen hier stattfand, war kein Zufall: Mit Chopin steht einer der bedeutendsten Komponisten Polens im Mittelpunkt. Gemeinsam mit Pianistin und Veranstalterin Donka Angatscheva, die seit Kurzem Präsidentin der internationalen Chopin-Gesellschaft ist, sowie Moderatorin Silvia Schneider wurde die kulturelle Verbindung zwischen Polen und Österreich spürbar gemacht. „Mit Chopins Musik hat für mich alles begonnen“, sagt Angatscheva. „Sie begleitet mich bis heute.“ Für sie ist die Gala ein „Gesamtkunstwerk“ – auch die Zusammenarbeit mit der polnischen Botschaft sei zentral: „Kultur ist eine Brücke – und Musik vielleicht ihre schönste Form.“