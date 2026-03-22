Was Michael Mittermeier im neuen Comedy-Club plant

Comedian Michael Mittermeier eröffnet am 16. April im Wiener Café Prückel einen neuen „Lucky Punch Comedy Club“. Der „Krone“ verriet er im Interview vorab die Details.
„Krone“: Was hat Sie veranlasst, in Wien einen Comedy-Club zu eröffnen?
Michael Mittermeier: Ich spiele seit fast 40 Jahren in Österreich – zum ersten Mal 1986. Anfang 1988 hab ich den Grazer Kleinkunstvogel gewonnen. In Wien hat man mir, denke ich, deshalb Liebe entgegengebracht, weil ich immer versucht habe, nah dran zu sein. Ich hatte von vielen meiner Live-CDs und DVDs eine Austria-Edition gemacht, mit lokaler Politik und Schmäh, österreichischen TV-Serien statt deutschen. Dadurch war ich eher einer, der nicht von außen kam, sondern halbert von innen.
Ein halberter Wiener quasi...
Sagen wir ein Viertel-Wiener! (lacht) Wien hat mir so viel gegeben, jetzt gebe ich der Stadt eine Bühne zurück. Das ist eine reine Herzensentscheidung. Es schließt sich der Kreis für mich, nach 40 Jahren Tour. Ich bin einer der am längsten tourenden Comedians überhaupt. Damals haben wir uns ja noch gar nicht so nennen dürfen, sonst wäre keiner gekommen. Früher stand auf den Plakaten „Kabarett und Komik“ und erst später „… und Comedy“, sonst wären die Leute abgeschreckt gewesen. Die Location in Wien war jetzt ein bewusster Schritt, eine Gefühlsgeschichte. Wo würdest du in deinem Leben nach München nochmal einen zweiten Club aufmachen?, hab ich mich gefragt. Ich habe einfach immer gewusst, es ist Wien.
Zumal es in Wien so etwas in dieser Art ja gar nicht gibt!
Es ist so wie mit meiner eigenen Comedy: Ich bin immer Wege gegangen, die vorher keiner gegangen ist. Wien hat mich da gereizt, wie auch damals München, wo es eine sehr gute Open-Mic-Szene gab, aber keinen Comedy-Club. Damals, 2017, bin ich nach Berlin gefahren und habe gesehen, was dort im Stand-Up-Bereich entsteht. Daraus entstand später der Lucky Punch Comedy Club in München. Keiner hat gewusst, ob das funktioniert und ob man da mehr als dreimal die Woche spielen kann. Ich habe gesagt, das ist mir wurscht, ich glaube dran, ich investiere das Geld. Jetzt spielen wir mittlerweile sieben Tage die Woche, zweimal am Tag und am Wochenende dreimal. Und ich hoffe, dass ich in einem Jahr hier sitze und sage: Ich bin stolz, dass wir es mit der österreichischen Szene schaffen, die ganze Woche durchzuspielen. Das ist das Ziel.
Und wie sieht der aktuelle Plan aus?
Wir fangen in Wien jetzt einmal mit drei Tagen die Woche an. Am meisten reizt mich natürlich, die lokale junge Szene weiter zu fördern und aufzubauen, einfach mit dem Club einen Beitrag dafür zu leisten. Es gab bisher einige Comedians und Comediennes, die zu uns nach München gefahren sind, um bei uns zu spielen. In Wien gibt es tolle Bühnen, aber das sind vor allem Häuser, wo man spielt, wenn man schon ein Solo-Programm hat. Die, die bei uns spielen, haben ja noch gar kein Solo, die brauchen aber Gelegenheiten aufzutreten. Wir werden auch Workshops für Anfänger anbieten, die sich einmal ausprobieren wollen oder Comedians, die neue Skills lernen möchten.
Das Spannende ist, du weißt nie, wer kommt. Das Tolle ist, wenn du keine Namen rausgibst, kannst du auch mal spontan reagieren.
Michael MIttermeier
Wo sehen Sie den Club in der lokalen Kabarett-Szene angesiedelt?
Alle österreichischen Kollegen haben sich gefreut, als ich ihnen davon erzählt habe. Denn wir sind keine Konkurrenz – für niemandem. Mein Ziel ist, dass der Club mit seinen 160 Plätzen für die Comedians, die bei uns spielen, irgendwann zu klein wird und die dann in die anderen Häuser gehen und da ihr Solo spielen. Auch die Etablierten können sich bei uns ausprobieren, bevor sie mit einem neuen Programm auf die große Bühne gehen. Das geht alles im Club unter dem Café Prückel. Meine Erfahrung ist, wenn du den jungen Leuten eine schöne Bühne bietest, dann starten die ganz anders durch.
Wie finden Sie denn die Talente, die hier auftreten werden?
Comedians sind sehr gut vernetzt untereinander. Und wir sprechen die an, die wir kennen. Man kann uns schreiben, am besten über unseren Instagram-Account. Die Hosts, in Wien ist das aktuell Comedian Hauke van Göns, sorgen dann für die richtige Auswahl für die Shows.
Welche Rolle spielen Sie dabei, treten Sie als Starthilfe auch auf?
Ich glaube, meine Frau Gudrun, die in den Clubs die Geschäftsführerin ist und ich, wir sind wieder so ein bisschen Mama und Papa geworden mit dem Münchner Club. Jetzt kriegen wir ein zweites Kind, das Wiener Kind. Und wir schauen drauf, dass bei uns alle respektvoll miteinander umgehen. Ich glaube an gute Energie. Wenn backstage gute Energie da ist, dann passiert auf der Bühne auch etwas anderes. Und klar, ich selbst werde auch spielen, da ich in diesem Sommer keine große Tour habe, werde ich schon im April und Anfang Mai einige Male in Wien spielen.
Wann weiß ich, wann Sie spielen?
(lacht) Das Spannende ist, du weißt nie, wer kommt. Das Tolle ist, wenn du keine Namen rausgibst, kannst du auch mal spontan reagieren.
Wie lange dauern die Auftritte?
Normalerweise dauert ein Set ca. 15 Minuten. Ein Newcomer kann aber auch kürzer spielen, weil das für ihn dann auch weniger Druck bedeutet. Und wenn du einen Headliner dabeihast, spielt der natürlich länger.
Ich werde immer wieder gefragt, ob Humor nicht auch Missstände aufzeigen muss: Nein, der Humor muss gar nix.
Michael Mittermeier
Man hat den Eindruck, dass die Comedy-Szene in Männerhand ist, wie sehen Sie das?
In München bei uns ist ein Drittel unserer Hosts Frauen, das ist eine Menge und darf gerne noch mehr werden. Wir fördern das auch permanent, und das soll in Wien genauso sein.
Was ist Ihr Anspruch, den Sie für Ihre Clubs haben?
Das oberste Ziel der Stand Up Comedy ist die Leute zu unterhalten. Wenn jemand etwas anderes sagt, dann stimmts ned. Weil, wenn wir nicht unterhalten, hört uns keiner zu. Ich werde immer wieder gefragt, ob Humor nicht auch Missstände aufzeigen muss: Nein, der Humor muss gar nix. Der Humor geht auf die Bühne und das erste Ziel ist, dass die Leute lachen. Das ist ja auch schon eine Form von Politik, wenn du bei uns reingehst und du vergisst mal für zwei Stunden das ganze Chaos da draußen. Und wenn du dann lachend rausgehst, dann macht das einen Unterschied. Stefan Weinberger
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