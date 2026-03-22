Was Michael Mittermeier im neuen Comedy-Club plant

Zumal es in Wien so etwas in dieser Art ja gar nicht gibt!

Es ist so wie mit meiner eigenen Comedy: Ich bin immer Wege gegangen, die vorher keiner gegangen ist. Wien hat mich da gereizt, wie auch damals München, wo es eine sehr gute Open-Mic-Szene gab, aber keinen Comedy-Club. Damals, 2017, bin ich nach Berlin gefahren und habe gesehen, was dort im Stand-Up-Bereich entsteht. Daraus entstand später der Lucky Punch Comedy Club in München. Keiner hat gewusst, ob das funktioniert und ob man da mehr als dreimal die Woche spielen kann. Ich habe gesagt, das ist mir wurscht, ich glaube dran, ich investiere das Geld. Jetzt spielen wir mittlerweile sieben Tage die Woche, zweimal am Tag und am Wochenende dreimal. Und ich hoffe, dass ich in einem Jahr hier sitze und sage: Ich bin stolz, dass wir es mit der österreichischen Szene schaffen, die ganze Woche durchzuspielen. Das ist das Ziel.