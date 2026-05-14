Ungarns Premierminister kommt zum Europa-Forum

Angekündigt sind zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Diplomatie und Wissenschaft angekündigt. So kommt etwa Ungarns Premierminister Péter Magyar zum Europa-Forum Wachau. Der Besuch des neuen ungarischen Regierungschefs wurde am Mittwoch im Vorfeld der Jubiläumsausgabe des Forums bekannt gegeben.