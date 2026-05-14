Ungarns Premierminister kommt zum Europa-Forum

Prominenter Besuch für die Jubiläumsausgabe des Europa-Forums Wachau: Ungarns Premierminister Péter Magyar wird Mitte Mai am Göttweiger Berg erwartet. Neben ihm reisen zahlreiche internationale Spitzenpolitiker nach Niederösterreich.
Das Europa-Forum Wachau feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen und findet von 18. bis 22. Mai am Göttweiger Berg statt. Unter dem Motto „The Next 30“ stehen Themen wie Sicherheit, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, Handel und Europas Rolle in geopolitisch angespannten Zeiten im Mittelpunkt.
Angekündigt sind zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Diplomatie und Wissenschaft angekündigt. So kommt etwa Ungarns Premierminister Péter Magyar zum Europa-Forum Wachau. Der Besuch des neuen ungarischen Regierungschefs wurde am Mittwoch im Vorfeld der Jubiläumsausgabe des Forums bekannt gegeben.
Magyar-Besuch sei „starkes Signal“
Bundeskanzler Christian Stocker bezeichnete den gemeinsamen Besuch mit Magyar als „schönes Symbol“ für europäische Zusammenarbeit. Gerade Regionen wie die Wachau hätten stark von der europäischen Integration profitiert. Ziel sei es, die Zusammenarbeit künftig „enger und vertrauensvoller“ fortzusetzen.
Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach von einem „starken Signal“ für die Partnerschaft zwischen Niederösterreich und Ungarn. Die Donau verbinde seit Jahrhunderten Menschen und Regionen.
Neben Magyar werden beim Europa-Forum zahlreiche weitere internationale Gäste erwartet, darunter Ex-NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen, Griechenlands Verteidigungsminister Nikolaos Dendias sowie EU-Kommissar Magnus Brunner. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und mehrere Mitglieder der Bundesregierung werden erwartet.
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