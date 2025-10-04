Mit Comedy dem Witz hinter der Wut auf der Spur

Wie kam es nun dazu, dass Sie schließlich auf der Kabarettbühne gelandet sind?

Meine Mutter war alleinerziehend, meinen Vater hab ich nie kennengelernt, ich bin der Älteste gewesen und da gings auch schon darum, dass man a bissl a Geld heimbringt. Der Grund, warum ich so oft meine Berufe gewechselt habe, war, dass ich mich nirgends so richtig zurechtgefunden habe. Aber ich habe in all der Zeit viel Material für Geschichten angesammelt, wirklich viel gesehen und ausprobiert (lacht) Als ich dann vor acht Jahren von Linz nach Wien gezogen bin, meinen Master auf der Uni gemacht hab, hab ich den Willi Resetarits kennengelernt, der hat mich wahnsinnig inspiriert. Er hat damals, wie auch immer wieder viele meiner Freunde und deren Eltern gesagt, ich soll auf die Bühne. Aber ich hab das ignoriert, weil etwas Künstlerisches für mich damals kein echter Beruf war, sondern nur etwas für Kinder, wo die Eltern Geld haben. Als er dann gestorben ist, hat das in mir was ausgelöst: Ich habe gemerkt, das kann nicht alles gewesen sein in meinem Leben und habe dann richtig zum Schreiben angefangen, meine ersten Gehversuche in Richtung Stand-Up-Comedy 2019 bei Open Mics gemacht. Dann zwei, drei Auftritte gehabt, alles ist gut gerannt und dann ist Corona gekommen …