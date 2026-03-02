Was tun, wenn Traumurlaub zum Albtraum wird

Die höchste Reisewarnstufe 4 gilt nun für fast den gesamten Nahen Osten. Damit ginge jeder, der in eines der betroffenen Länder reisen möchte, ein sehr hohes Risiko ein. „Wer also eine Pauschalreise gebucht hat, kann diese nun natürlich kostenlos stornieren“, erklärt Herwig Höfferer von der Arbeiterkammer Kärnten.