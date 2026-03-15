Arabische Gäste könnten heuer daheim bleiben

Ex-Wohnbaulandesrat baut Luxus für Reiche
Um mehrere Millionen
Die Region Zell am See hat im Sommer viele Touristen aus dem Nahen und Mittleren Osten. Noch ist unklar, wie sich der Krieg im Iran auf ihre Nachfrage im Salzburger Land auswirken wird.
Der Iran-Krieg besorgt viele Österreicher. Nicht nur wegen der Geopolitik und den hohen Spritpreisen. Auch die Auswirkungen auf den Tourismus beschäftigen viele. Nach Zell am See kommen im Sommer zahlreiche Touristen aus dem Nahen und Mittleren Osten. Sie schätzen an dem Ort das kühle Wasser im See, grüne Bergwälder sowie Eis und Schnee am nahen Kitzsteinhorn.
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