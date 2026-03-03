Urlaub trotz Krisen: Reiselust bleibt weiter hoch

USA: Beliebtes Fernziel mit Delle

Auf ein anderes beliebtes Reiseziel wirken sich politische Entwicklungen dagegen bereits aus: die USA. Nach der Corona-Pandemie zog es viele deutsche Urlauber wieder in die Staaten, 2024 fast so viele wie vor der Pandemie, wie die U.S. Travel Association mitteilte. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der deutschen Besucher dann jedoch um 11,3 Prozent zurück.