Grönland: Dänen bereiteten sich auf US-Angriff vor

Dänen suchten Kontakt zu europäischen Ländern

Einer hochrangigen dänischen Verteidigungsquelle zufolge lautete die Devise für die Verteidigungspläne: Die Kosten für die USA sollten massiv erhöht werden — Washington sollte für eine Annexion Grönlands eine feindliche Handlung begehen müssen. Dänemark suchte daher bereits kurz nach der Wahl Donald Trumps engen Kontakt zu Deutschland, Frankreich und zu den anderen nordischen Ländern. So wollte man zeigen, dass Europa dem Druck aus den USA nicht einfach nachgeben würde.