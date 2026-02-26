Angst vor USA: Grönland verschärft Investor-Regeln

Konflikt noch nicht gelöst

Grönland ist ein weitgehend autonomer Teil des Königreichs Dänemark, das für die Außen- und Sicherheitspolitik zuständig ist. Trump hatte zeitweise mit einer Annexion der Insel gedroht. Diese sei für die Sicherheit der USA zentral. Eine militärische Besetzung schloss er erst nach einer Unterredung mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Jänner aus. Seither wird verhandelt, um den Konflikt zu lösen. Dänemark warnte zuletzt, dass der US-Präsident die Insel weiter haben will.