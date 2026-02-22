Trump schickt Lazarettschiff nach Grönland

Auf dem riesigen Gebiet Grönlands leben allerdings nur knapp 57.000 Menschen. Zuletzt gab es keine Berichte über einen großen medizinischen Bedarf dort, der die Entsendung eines Lazarettschiffs als nötig erscheinen ließe. Unklar ist auch, ob die Entscheidung im Weißen Haus mit der Regierung Dänemarks bzw. Grönlands abgestimmt worden ist. In Grönland ist neben öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in der Fläche das Krankenhaus Königin Ingrid in der Hauptstadt Nuuk für kompliziertere Fälle zuständig. In Einzelfällen werden Patienten für aufwendigere Eingriffe auch aus Grönland nach Dänemark ausgeflogen.